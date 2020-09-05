خنجر وكربول ونصير

2020/09/05 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس صدفة ان تتعرض الشعائر الحسينية والمرجعية الدنيا العليا في العراق لهجمتين شرستين في ايام قليلة من قبل ابواق طائفية مسمومة مثل قناة "دجلة" لصاحبها ...

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