2020/09/05 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف عن خيارين لحسم قانون المحكمة الاتحادية ويحدد 3 اسابيع لحسم فقرة الدوائر بقانون الإنتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف عن خيارين لحسم قانون المحكمة الاتحادية ويحدد 3 اسابيع لحسم فقرة الدوائر بقانون الإنتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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