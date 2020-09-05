2020/09/05 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، دعمه لأي خطوة تتخذها الحكومة لملاحقة الخارجين عن القانون وجمع السلاح غير القانوني.

وقال المالكي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يدعم أي خطوة تتخذها الحكومة سواء في مجال ملاحقة الخارجين عن القانون، أو المطلوبين للقضاء، أو جمع السلاح غير القانوني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: ندعم ونؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة لجمع السلاح غير القانوني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: ندعم ونؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة لجمع السلاح غير القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).