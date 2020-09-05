العراق يستورد سلعًا إيرانية بأكثر من 400 مليون دولار.. ويغيب عن قائمة الدول المصدرة لإيران!

2020/09/05 | 21:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية السبت ان العراق يعد ثاني اكبر مستورد للسلع الايرانية، في الفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020.

وذكرت وكالة فارس نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية ان “حجم التبادل التجاري لايران بلغ 52 مليون طن بقيمة 24.6 مليار دولار في الشهور الخمسة، فيما سجلت الصادرات 38 مليون طن بقيمة 10.9 مليار دولار”.

واضافت ان “الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع الايرانية في الفترة المذكورة، بـ 2.195 مليون طن بقيمة 566 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.420 مليون طن بقيمة 441 مليون دولار والامارات بـ 1.324 مليون طن بقيمة 338 مليون دولار.”

وتابعت ان “أفغانستان جاءت بالمرتبة الرابعة بـ 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، وتركيا خامسا بـ 226 الف طن وقيمة 108 ملايين دولار”.

من جهة ثانية حلّت الصين على رأس الدول المصدرة لايران في الشهور الخمسة بـ 335 الف طن بقيمة 764 مليون دولار تلتها الامارات بـ 390 الف طن بـقيمة 707 ملايين دولار وتركيا بـ 227 الف طن بسعر 297 مليون دولار فيما جاءت الهند رابعا بـ 152 الف طن و184 مليون دولار وألمانيا بـ 55 الف طن و 125 مليون دولار.

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