بالوثيقة.. نائب يكشف اخطاء في الاسلئة الوزارية

2020/09/05 | 21:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب صادق السليطي، السبت، عن وجود اخطاء في الاسئلة الوزارية لطلبة السادس الاعدادي/ فرع الاحيائي.وجاء في الوثيقة الصادرة عن السليطي، والموجهة الى نائبي رئيس مجلس النواب، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" نرفق لكم طياً الملاحظات والاخطاء المؤشرة من الاستاذ فلاح مزهر والتي وصلت لعشرة اخطاء في اسئلة مادة اللغة العربية الوزارية (القواعد فقط) للصف السادس الاحيائي العام 2020 الدور الاول".واضاف" يرجى الايعاز للجنة التربية النيابية للتحقق من الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الاخطاء والتي تسيء للعملية التربوية والتعليمية واعلامنا الاجراءات المتخذة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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