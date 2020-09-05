المالكي وصالح يبحثان جهود اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

2020/09/05 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية برهم صالح، جهود اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة واستكمال قانون الانتخابات واقراره في مجلس النواب وتوفير الاجواء المناسبة لاستكمال الاجراءات المتعلقة باعتماد التصويت البايومتري لضمان نزاهة الانتخابات.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل، بمكتبه مساء اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني والخدمي في البلاد ، كما جرى استعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي”.





واكد الجانبان، على “اهمية تحقيق التفاهم الوطني بين القوى السياسية وتغليب المصلحة الوطنية لترسيخ سيادة واستقرار العراق ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، والسعي لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة واستكمال قانون الانتخابات واقراره في مجلس النواب بعد حل الاشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وتوفير الاجواء المناسبة لاستكمال الاجراءات المتعلقة باعتماد التصويت البايومتري لضمان نزاهة الانتخابات”.





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