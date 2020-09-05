رسول: سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالأمن والنظام

2020/09/05 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد، كل من يحاول العبث بالأمن والنظام.

وأوضح رسول في تصريح ان القوات الأمنية ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن وستنفذ عمليات في أية منطقة تشهد محاولات للخروج عن سلطة الدولة.

وأضاف رسول، ان العمليات الأمنية عراقية خالصة وتخلو من أية مشاركة للتحالف الدولي، لافتا الى ان العشائر تقف مع القوات الأمنية في ظل وجود تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات.

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