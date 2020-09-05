العمليات المشتركة تعلن القاء القبض على عشرات المطلوبين في البصرة ومصادرة أسلحة متنوعة

2020/09/05 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة أن عمليات الوعد الصادق في البصرة حققت نتائج مهمة بعد ساعات قليلة من انطلاقها.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أكد ان العملية التي نفذتها قيادة عمليات البصرة أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات المطلوبين والعثور على مواد تستخدم في عمليات التفجير فضلا عن مصادرة أسلحة بمختلف أنواعها.

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