الإعلام الأمني يعلن انتهاء عملية حسينية المعامل وضبط كميات كبيرة من الأسلحة

2020/09/05 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني انتهاء العملية الأمنية التي انطلقت في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد مؤكدة القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة الأسلحة وضبط كميات كبيرة من اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية.

وقالت خلية الإعلام في بيانها إن العملية الامنية اسفرَت عن ضبط أكثر من مئة وعشرين بندقية وسبعة عشر مسدساً وسبعين مخزن بندقية وثمان رمانات يدوية وثلاث اجهزة اتصال وأعتدة مختلفة فضلا عن أحد عشر هاتفا يستخدم لتفجير العبوات.

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