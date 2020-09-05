الرياضة قد تشكل خطرا على المتعافين من فيروس كورونا

2020/09/05 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة قد تكون خطيرة جدا على الأشخاص الذين تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا.

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