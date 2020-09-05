انفجار غازي في بنغلادش يخلف عشرات الجرحى و17 قتيلاً

2020/09/05 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتل 17 مصلياً وأصيب العشرات في بنغلادش، جراء انفجار خط أنابيب غاز بالقرب من أحد المساجد.



ووقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، مساء الجمعة، قرب مسجد في منطقة نارايانغانج، خارج العاصمة دكا.

ونُقل ما لا يقل عن 37 شخصا إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في دكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة.

وقال منسق وحدة الحروق، سامانتا لال سن، إن 17 شخصا، أحدهم طفل، توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع، لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وقال أحد السكان المحليين، إنه رأى "دخانا يتصاعد من المسجد بعد انفجار مفاجئ له دوي ضخم وكان الناس يصرخون.



هرع بعضهم إلى الشارع حيث كانوا يحاولون إخماد النيران المشتعلة في أجسامهم".

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع بعد تسرب من خط أنابيب غاز يمر أسفل المسجد قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح.

وقال مسؤول كبير في خدمة الإطفاء "نشتبه بشكل أساسي أن يكون الغاز تسرب من خط الأنابيب ثم تجمع في الداخل نظرا لأن النوافذ كانت مغلقة.



قد يكون الانفجار نتج عن شرارة عندما تم تشغيل أجهزة التكييف".

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