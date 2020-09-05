العراق.. نائب تحذر من استخدام لقاح كورونا قريباً وتطرح السبب ’’الأهم’’ لتصاعد عدد الإصابات

2020/09/05 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدثت عضو لجنة الصحة في البرلمان، داليا حاجي، اليوم السبت، عن السبب "الاهم" لارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أشارت إلى شروط استخدام أي لقاح يعلن عنه ضد الفيروس.

وقالت داليا حاجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تأمين لقاح ناجح بدون اي اعراض جانبية امر ليس بالهين والسهل، لان بعض المضاعفات قد تبرز خلال اشهر، وهناك اعراض قد تبرز بعد اعوام"، مشددة على ضرورة "التريث في استخدام اي لقاح يتوفر لمواجهة كورونا في العراق الا بعد اعتماده رسميا من قبل الجهات الدولية، والاطمئنان بعدم وجود مضاعفات جانبية قد تبرز بعد اعوام".

واضافت حاجي، ان "السبب الاهم في ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا يرجع لعدم ايمان نسبة كبيرة من العراقيين بوجوده، بل انهم غير مقتنعين بان هناك فيروس قاتل التهم ارواح الاف حتى الان".

وأشارت إلى أن "تدفق الاهالي للاسواق دون اعتماد ابسط الاجراءت الوقائية ومنها ارتداء الكمامة والكفوف، تعطي دليلا واضحا على اسباب الانتشار رغم التحذيرات بوقت مبكر من خطورة عدم الالتزام في ظل الامكانيات المتواضعة للمؤسسة الصحية العراقية قياسا بامكانيات الدول الاوربية او بقية البلدان الاخرى".

وتشير التوقعات الطبية الى استمرار ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق لجملة من الأسباب ، فيما يتحدث مختصون عن تسجيل من 15-50 الف اصابة يومياً على أرض الواقع.

ويقول المستشار السابق بوزارة الصحة – عبد الأمير المختار في تصريح متلفز إن "ارتفاع عدد الاصابات لما فوق الـ 5 الاف يومياً واحد من اسبابه هو عدم الاستقرار في مناصب وزارة الصحة التي تناوب عليها 4 وزراء خلال عامين والتقصير الحكومي في تطويرها وايضاً تطبيق قانون التقاعد الذي مهد لتقاعد 4 الاف من الكفاءات وايضا تم ابعاد كثيرين دون استشارتهم".

وشدد على وجوب الاسراع بتعيين الخريجين والا فأن وزارة الصحة مقبلة على انهيار في مواجهة كورونا يهدد بتفشي المرض بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

ولفت الى ان "اغلب مرضى كورونا يتعالجون في منازلهم عبر استشارات طبية ولا ياخذون مسحات ولا يراجعون المستشفيات وهذا يعني ان عدد المصابين اليومي الحقيقي يتراوح ما بين الرقم المعلن مضروباً بـ 3 او اكثر وصولاً إلى ان يكون مضروباً بعشرة اي ما بين 15-50 ألف مصاب يومياً.

واشار الى ان هناك نقطة ايجابية تؤكد أن الكثير من المصابين اعراضهم خفيفة ولا تتجاوز الانفلاونزة العادية ، ضعف الفيروس وتحسن المعلومات الطبية والادوية المستخدمة كلها اسباب زادت عدد المتعافين".

وسجل العراق أمس الجمعة اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا على الإطلاق منذ دخول الوباء بواقع 5036 حالة.

وفي وقت سابق ، حذر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، عبد الامير الحلفي، اليوم السبت، من تهاون المواطنين مع وباء كورونا والوصول بالنظام الصحي إلى مرحلة لن يستطيع حينها السيطرة على الوضع، مبيناً أن وزارة الصحة ليس لديها مشكلة من إعادة فتح المرافق العامة لكن بشرط التزام المواطن.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدم التزام المواطنين سيرفع من عدد المصابين بفيروس كورونا ويجعل وزارة الصحة تصل لمرحلة معينة وتتوقف عندها، لأن مؤسساتنا الصحية لها قابلية لعدد محدد إذا ازداد سيكون هناك اخفاق في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتزداد الوفيات".

وأضاف أن "وزارة الصحة ليس لديها مشكلة في إعادة فتح المرافق العامة والحيوية، بشرط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتزام بالمواطنين بتعليمات الوزارة".

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