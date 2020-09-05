2020/09/05 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على الحملة التي أطلقتها القوات الأمنية بهدف نزع السلاح غير المرخص في بغداد والبصرة.

وقال المالكي في تدوينة عبر تويتر، 5 أيلول/سبتمبر، "ندعم ونؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة سواء بشأن ملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين للقضاء، أو جمع السلاح غير القانوني".

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في وقت سابق السبت، أن القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون، وتوعد بـ"الضرب بيد من حديد".

وقال رسول في تصريح، إن "عملية الوعد الصادق في البصرة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة و بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف رسول، أن "القائد العام وجه بفرض قوة القانون وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات"، مؤكدًا أن العمليات جرت "بعد تخطيط استمر لفترة ووفق معلومات استخبارية دقيقة، وستشمل أية منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون".

كما أشار، إلى أن "القوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام، والعشائر تقف مع القوات الأمنية وهناك تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات".

اقرأ/ي أيضًا:

ضابط اقترحه هشام الهاشمي على رأس لجنة الكاظمي "العليا"

رسائل الكاظمي وجماعات السلاح..



هل تنتصر الدولة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يغرد حول عمليات "نزع السلاح" في البصرة وبغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يغرد حول عمليات "نزع السلاح" في البصرة وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).