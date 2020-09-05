محمد شياع السوداني : استعادة الاموال المهربة بحاجة لتحرك دبلوماسي وقانوني

2020/09/05 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني اهمية استعادة الاموال المهربة لتعزيز الاقتصاد وانهاء العجز في الموازنة العامة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان استعادة الاموال المهربة بحاجة لتحرك دبلوماسي وقانوني تقوم به الجهات الحكومية المعنية ،ومن خلال المنظمات والهيئات الدولية المختصة ".واضاف السوداني :" على الحكومة استثمار العلاقات الثنائية مع الدول التي توجد فيها هذه الاموال من اجل استعادتها./انتهى3

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