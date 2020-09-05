المالكي وصالح يؤكدان اهمية تحقيق التفاهم الوطني واجراء انتخابات مبكرة ونزيهة / موسع

2020/09/05 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الجمهورية برهم صالح ، اهمية تحقيق التفاهم الوطني بين القوى السياسية ، والسعي لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بعد استكمال قانون الانتخابات واقراره في مجلس النواب .وذكر مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون ، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المالكي استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في مكتبه ، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني والخدمي في البلاد ، واستعراض آخر التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي ".



واكد الجانبان :" اهمية تحقيق التفاهم الوطني بين القوى السياسية وتغليب المصلحة الوطنية لترسيخ سيادة واستقرار العراق ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ، والسعي لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة واستكمال قانون الانتخابات واقراره في مجلس النواب ، بعد حل الاشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وتوفير الاجواء المناسبة لاستكمال الاجراءات المتعلقة باعتماد التصويت البايومتري لضمان نزاهة الانتخابات"./انتهى3

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