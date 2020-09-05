الحلبوسي : نساند الحكومة في مسعاها لاعادة هيبة الدولة

2020/09/05 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مساندة الحكومة في مسعاها لاعادة هيبة الدولة.وقال الحلبوسي في تصريح متلفز :" ان السلاح المنفلت موجود ، ولا يمكن مقارنته بسلاح مكافحة الارهاب "، مبينا :" ان بقاء المشاكل الامنية سيربك المشهد الانتخابي "./ انتهى3

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