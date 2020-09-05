مصدر يكشف للحرة أجندة الجلسات التشاورية المرتقبة بين أطراف النزاع الليبي

2020/09/05 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ، الأحد، في المغرب الجلسات التشاورية بين ممثلين من طرفي النزاع الليبي، وفق ما أفاد مصدر رسمي في حكومة الوفاق الليبية لقناة الحرة.

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