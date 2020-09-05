وسائل إعلام أردنية: نفي رسمي بشأن تحرير مختطف أردني في بغداد

2020/09/05 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الخارجية والمغتربين الاردنية، السبت، أنباء تحرير القوات العراقية، مختطفاً أردني الجنسية يعمل مديراً لفرع شركة "مرسيدس" للسيارات في بغداد.



ونقلت وسائل إعلام أردنية، تابعها "ناس" (5 أيلول 20209)، عن الخارجية قولها: إن "خارجية المملكة تنفي الخبر المتداول عن تحرير قوات الأمن العراقية مختطفاً أردني الجنسية يعمل مديراً لفرع شركة مرسيدس للسيارات في بغداد".

وأعلن الأمن الوطني في بغداد، السبت، تحرير مدير فرع شركة مارسيدس في العراق بعد اختطافه من جهة غير معلومة.

وذكر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (5 أيلول 2020)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احد المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة، أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين أنه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام"، مضيفا أنه "قد عثرت المفرزة على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش".

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