2020/09/05 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

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وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يزور الكابتن ناظم شاكر المصاب بكورونا في اربيل

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