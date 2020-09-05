2020/09/05 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

537 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، السبت، تجهيز مراكز التنسيق فنيا وإداريا وتعبويا، لكنه لم يباشر العمل فيها حتى الآن، مبينة أبرز مهامها.





وذكر قائد العمليات، الفريق الركن، سعد حربية، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (5 أيلول 2020)، إن "زيارة رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، إلى كركوك، كانت لتفقد المكتب الخاص في المحافظة، والوقوف على آخر المستجدات الأمنية، وكيفية تعامل الوكالات الاستخبارية، ومن بينها مديرية الأمن الوطني في كركوك، وكيفية التعامل مع قيادة العمليات الموجودة في كركوك والمحور المتقدم".

وأضاف حربية، أن "مراكز التنسيق المشتركة تم تجهيزها من الناحية الفنية والإدارية والتعبوية، لكنه حتى الآن لم يباشر العمل فيها بين المحور المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وحرس الإقليم في محافظة السليمانية".

وتابع قائد العمليات، أن "العمل في هذه المراكز سيساعد في ايصال المعلومة وإلقاء القبض على المطلوبين في كلا الجهتين، فضلا عن سد الثغرات الموجودة في الأماكن الفاصلة بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تكشف تطورات جديدة بشأن مراكز التنسيق العسكرية مع إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تكشف تطورات جديدة بشأن مراكز التنسيق العسكرية مع إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).