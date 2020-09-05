النحات عبد الرضا كشيش يرمم تمثال الحبوبي

2020/09/05 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعاد النحات عبد الرضا كشيش ترميم تمثال الشاعر محمد سعيد الحبوبي الذي يتوسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، بعد ان تعرض الى التخريب من قبل جهة مجهولة في شهر حزيران الماضي .وقال كشيش عبر حسابه الخاص على الفيس بوك تابعته ( المستقلة ) انه ” اكمل ترميم تمثال الحبوبي بعد […]

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