2020/09/05 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ البصرة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، وصولها الى مراحل متقدمة بالتحقيقات بشأن حوادث الاغتيالات التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “التحقيقات بشأن حوادث الاغتيالات التي شهدتها المحافظة مؤخراً وصولت الى مراحل متقدمة”.

واضافت ان “هناك معلومات لايمكن البوح بها لحين انتهاء مجريات التحقيق الذي قالت أن خيوطه و خطوطه باتت موجودة لديها، لكن الواقع غير ما يعتقده المواطن او يصل إليه من استنتاجات في هذا الملف”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تصل الى مراحل متقدمة بالتحقيق في حوادث الاغتيال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تصل الى مراحل متقدمة بالتحقيق في حوادث الاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).