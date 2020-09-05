نائب: موقف الحكومة ضعيف جدا في مواجهة التجاوزات التركية

2020/09/05 | 22:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب جمال فاخر، السبت، ان موقف الحكومة ضعيف جدا في الرد على التجاوزات والخروقات التركية.

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