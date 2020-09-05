نائبة بايدن: حديث ترامب عن لقاح محتمل لكورونا لا يُعتد به

2020/09/05 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها لن تصدق حديث الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بأي لقاح محتمل لفيروس كورونا.

وفي مقتطف من مقابلة لها مع قناة "سي.إن.إن" اليوم السبت، قالت هاريس إن ترامب دأب على قمع آراء الخبراء فيما يتعلق بجائحة كورونا، وإنها قلقة من أن هذا قد يحدث مجددا في حالة وجود لقاح محتمل.

وأضافت هاريس: "لن أثق في دونالد ترامب"، مشيرة إلى أنها لن تقتنع بكفاءة أي لقاح إلا إذا شهد له شخص آخر موثوق به.

ولفتت هاريس إلى أن ترامب قد يغتنم أي لقاح لتحسين صورته بغض النظر عما خضع له هذا اللقاح من تجارب.

وتابعت: "إنه يتطلع إلى انتخابات ستجرى خلال أقل من 60 يوما ويغتنم ما يقدر عليه للظهور في صورة الزعيم في هذا الصدد وهو ما يخالف الحقيقة".

وفي ظل مراقبة حثيثة لتعامل الحكومة مع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم، ألمح ترامب إلى إمكانية التوصل إلى لقاح قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر.

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