تسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/05 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 52 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، منها 43 محلية، والاخرى لقادمين من الخارج، مقابل شفاء 24 مصابا.واوضحت الصحة الاردنية في موجز صحفي :" ان العدد الاجمالي للاصابات في البلاد ارتفع إلى 2353 اصابة "./انتهى

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