الحلبوسي : تمثيل الدوائر الانتخابية يحتاج لتوافق سياسي .. وبعض القوى تتحفظ على الدوائر المتعددة

2020/09/05 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي :" ان هناك بعض النقاط الخلافية بشأن الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات".وقال الحلبوسي في تصريح متلفز :" ان تمثيل الدوائر الانتخابية المتعددة يحتاج لتوافق سياسي"، مبينا :" ان بعض القوى السياسية تحفظت على نظام الدوائر المتعددة للانتخابات" .واضاف :" ان فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة ستمر لانها مطلب شعبي".وعن الاجراءات الامنية الاخيرة ، اكد رئيس مجلس النواب مساندة الحكومة في مسعاها لاعادة هيبة الدولة.واوضح :" ان السلاح المنفلت موجود ، ولا يمكن مقارنته بسلاح مكافحة الارهاب "، مبينا :" ان بقاء المشاكل الامنية سيربك المشهد الانتخابي وان مسؤولية الحكومة توفير الامن والقانون واعادة هيبة الدولة ،وسنساندها في ذلك.".ونفى الحلبوسي وجود اي خلاف له مع رئيس الوزراء ، مؤكدا ان علاقته معه جيدة ولم يختلفا مطلقا.وعن توجهات العراق وعلاقاته الخارجية ، قال الحلبوسي :" ان العراق عربي وامتداده عربي ، ونسعى لتفعيل اسهام الاشقاء في الاستثمار وبكافة المجالات"./انتهى3

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