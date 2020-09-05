الموت يُغيّب الفنان اللبناني سمير حنا

2020/09/05 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..توفي الفنان اللبناني سمير حنا عن 74 عاما، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.والفنان اللبناني الراحل من مواليد العام 1946 في قرية كرخا- جزين جنوب لبنان، وفي رصيده الفني أكثر من مئة أغنية، منها: معليش الله يسامحك، رزق الله، يا منديلها الطاير، يللي مش عارف اسمك، يا حلوي، كنت حبك، قمر […]

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