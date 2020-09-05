تظاهرة في روما ضد اللقاح والكمامة

2020/09/05 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,-(أ ف ب) – تظاهر ألف شخص بعد ظهر السبت في وسط روما احتجاجا على الزام الاطفال في سن المدرسة وضع الكمامة وكذلك التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، كما افاد مراسل فرانس برس.ورفع المتظاهرون الذين لم يكن معظمهم يضع كمامة، لافتات كتب عليها “لا للتلقيح الالزامي ونعم لحرية الخيارات” و”لا كمامات في المدارس او […]

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