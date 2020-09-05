المنتخب الانكليزي يفلت من كمين الفايكنغ

2020/09/05 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

خرج المنتخب الإنجليزي من عنق الزجاجة أمام مضيفه الإيسلندي (1-0)، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في مستهل مشوارهما ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسجل اللاعب الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، هدف الفوز اليتيم لمنتخب بلاده “الأسود الثلاثة” من ركلة جزاء، في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع.

بينما أهدر اللاعب الإيسلندي، بيركير بيارناسون، فرصة ذهبية لإدراك التعادل لمنتخب بلاده “الفايكنغ”، بإضاعته ضربة جزاء، في الوقت القاتل أيضا، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحصد منتخب إنجلترا نقاط اللقاء الثلاث، و تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الأول (A2)، بانتظار ما ستؤول إليها نتيجة المباراة الثانية ضمن منافسات هذه المجموعة أيضا، التي ستجمع منتخبي بلجيكا والدنمارك، في وقت لاحق من اليوم.



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