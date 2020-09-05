الاردن تنفي تحرير مخطتف من رعاياها في العراق

2020/09/05 | 22:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة الخارجية والمغتربين الاردنية، اليوم السبت، أنباء تحرير القوات العراقية، مختطفاً أردني الجنسية يعمل مديراً لفرع شركة "مارسيدس" للسيارات في بغداد.





ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن الخارجية قولها: إن "خارجية المملكة تنفي الخبر المتداول عن تحرير قوات الأمن العراقية مختطفاً أردني الجنسية يعمل مديراً لفرع شركة مرسيدس للسيارات في بغداد".

محمد

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