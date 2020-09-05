فضيحة تطال ملف التعيينات في وزارة الكهرباء

2020/09/05 | 22:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الساعدي، السبت، عن توثيق فساد في ملف التعيينات بوزارة الكهرباء.





وقال الساعدي {للفرات نيوز}، ان" ملف التعيينات في وزارة الكهرباء كبير جداً وشائك، وقد فوجئنا بعدد المعينين الهائل {91} الفاً في حين كان الرقم 30 الفا فقط".

واشار الى" توثيق فساد في ملف تعيينات المنطقة الوسطى".





واوضح الساعدي، ان" رئيس لجنة تعيينات المنطقة الوسطى منح درجات وظيفية لاشخاص وقد وثقنا ذلك شخصياً"، كاشفاً عن" منحه 60 درجة وظيفية لاحد الاشخاص ودرجات اخرى لامرأة".

وتابع عضو لجنة النزاهة النيابية، ان" بعض التعيينات تمت مقابل مبالغ مالية تصل الى 5 الاف دولار".

ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على التالي:

1-تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.

2-يتم صرف مستحقات المشار اليهم في الفقرة (1) آنفا من اجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28316 المؤرخ في 31/8/2020، والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.

3-قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا.

وفاء الفتلاوي

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