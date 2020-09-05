تركيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات اليومية بكورونا

2020/09/05 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد في أعلى حصيلة يومية منذ 13 مايو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 6620 شخصا إثر رصد 56 وفاة جديدة.

وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملحوظة للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سبق أن سجلت السلطات الصحية يوم 2 سبتمبر 45 حالة، وفي 3 سبتمبر 49، وفي 4 سبتمبر 53، وتعتبر حصيلة الوفيات المعلنة اليوم الأكبر منذ 13 مايو، حينما بلغ هذا المؤشر 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1673 ليصل إلى مستوى 278228 حالة.

ويتميز مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة كذلك بارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت البلاد في إحصائية يوم 2 سبتمبر 1596 حالة، وفي 3 سبتمبر 1642، وفي 4 سبتمبر 1612.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 250092 شخصا بعد تسجيل 1091 حالة شفاء جديدة، فيما تراجعت نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى مستوى 90% بعد أن بلغت سابقا 92%.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 7.682 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.



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