بعد ساعات من وفاته.. هاشتاج سمير حنا يتصدر تويتر فى لبنان

2020/09/05 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاج “سمير حنا” فى العاصمة اللبنانية ، بعد ساعات قليلة ، من وفاة المطرب اللبناني سمير حنا، مساء اليوم، عن عمر يناهز 74 عاما ، بعد صراع مع مرض السرطان.وتحول موقع التدوينات القصيرة تويتر ، إلى ساحة عزاء من قبل المغردون اللبنانيون ، ناعيا الفنان الراحل ، وجاءت التعليقات كالتالي: […]

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