بينها ما يخص حظر التجوال..مقررات خلية الأزمة المشتركة في الديوانية

2020/09/05 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الأزمة المشتركة في الديوانية برئاسة المحافظ زهير علي الشعلان، السبت، عن مقررات خلية الأزمة المشتركة في المحافظة.

-إستمرار تطبيق حظر التجوال الجزئي في مناطق عموم المحافظة من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة فجراً .

- سيكون الحد الأدنى للدوام الرسمي في الدوائر الحكومية ‎%‎50 يتولى مدير الدائرة توزيع دوام الموظفين خلال أيام الأسبوع وتحديد دوام الموظفين حسب الحاجة .

-التشديد على إستمرارية تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الإحترازي والحد من التجمعات في كافة المرافق الحياتية .

-منع حركة الدراجات والستوتات اثناء ساعات الحظر وبخلاف ذلك سيتم مصادرتها وإحالة صاحبها الى الجهات المختصة .





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