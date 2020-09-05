الدفاع التركية تعلن نتائج عملية (المخلب) في إقليم كوردستان

2020/09/05 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 320 شخصا ممن وصفتهم بأنهم "إرهابيون" من حزب العمال الكوردستاني منذ انطلاق عمليات "المخلب" المستمرة في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (5 أيلول 2020)، إن "عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم من قبل الجيش التركي منذ انطلاق عمليات المخلب بلغ 320 عنصرا، كما أن القوات انتهت بنجاح من عمليات البحث والتمشيط في إطار عملية مخلب النمر شمالي العراق".

وأضاف البيان، أن العمليات العسكرية أدت أيضا إلى ضبط 265 قطعة من المتفجرات اليدوية، و11 لغما، و125 قنبلة يدوية، و10 قذائف "أر بي جي"، و26 سلاحا ثقيلا، و4 قذائف هاون، و143 سلاحا خفيفا، فضلا عن ذخائر وتجهيزات ومواد ومعدات أخرى.

وكانت تركيا أطلقت في 16 حزيران الماضي، عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" في إقليم كوردستان، ضد مقاتلي حزب العمال، وتعتبر هذه العملية الثانية ضد المنظمة، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 حزيران الماضي.

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