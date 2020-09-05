اندلاع حريق في ناقلة نفط عملاقة محملة بما يقرب من مليوني برميل

2020/09/05 | 22:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اندلع حريق في ناقلة نفط عملاقة محملة بما يقرب من مليوني برميل ، قبالة الساحل الشرقي لـ سريلانكا ، تم إندلاع الحريقفي الناقلة عندما خرجت من الكويت متجهه إلى الهند”.

واضافت التقارير ” السلطات في سريلانكا أكدت حرصها على عدم حدوث أي تسرب نفطي”.

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