2020/09/05 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفوق السمك بأهوار العراق المربون يخشون من تسميم المياه ويلقون باللوم على مجموعات مسلحة { هور الدلمج (أ ف ب) – في الأهوار، جنوب العراق، تنفق أطنان من الأسماك في ظاهرة يعزوها مربو الأسماك إلى تسميم المياه وإغلاق بوابات النهر الذي يغذيها بصورة غير قانونية والمواجهات المسلحة.ورث حسين سرحان (70 عاما) مهنة تربية الأسماك أبا […]

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