2020/09/05 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد يقبل المهجو بالهجاء – حسين الصدر -1- من النادر ان يسلم كبار المسؤولين من الهجاء ..ويتخذ هذا الهجاء صيغاً عديدة وأساليب شتى ويكفي هنا ان نذكر بانّ الشاعر العملاق (ابن الرومي) دَسَّ له أحد الوزراء السمّ مخافة ان يهجوه .-2- وليست أشعار الهجاء كلها صادقة في ما تشير اليه ، فأصحاب الذوات […]

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