2020/09/05 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطن والسياسي – علي الشكري ليس أعز من الوطن قيمة ، ولا أغلى منه نفيس ، به يُعز الإنسان وبغيره يُذل وأن ملك المال والعلم والجاه والتاريخ ، فيبقى يُكنى بغربته باسم وطنه تقليلاً لشأنه لا اعتزازاً بمن ينتمي إليه ، جنسية وجذوراً وامتداداً وأسرة .وكاذب من أدعى أنه كبر قيمة في الغربة ، […]

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