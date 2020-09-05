شرطة الانبار تحتجز صحفيين وتصادر معداتهم

2020/09/05 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان قوة امنية اختجزت كادر قناة افاق ومصور صوت الشباب اثناء تغطيتهم لحادث انفجار وقع في محافظةالانبار.ونقلت الجمعية عن مراسل القناة قتادة عادل انه وبعد سماع دوي انفجار استهدف مباني المحال التجارية في الحي الصناعي وسط الانبار، انطلق مع المصور محمد جمال لتغطية الحادثة، وتفاجأ […]

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