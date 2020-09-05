2020/09/05 | 23:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} ردت وزارة الكهرباء، السبت، على اتهامها بالفساد في ملف التعيينات من قبل لجنة النزاهة النيابية.





وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، {للفرات نيوز} ان" هياة النزاهة معنية بالرقابة على المال الحكومي، وهي الى الان لم تشخص وجود فساد ولا هدر المال العام في ملف التعيينات بالوزارة".

فيما اكد موسى" تحويل بعض لجان التعيين للتحقيق على خلفية شبهات فساد".

واضاف موسى، ان" الوزارة استجابات لمطالب عقود موظفي الكهرباء والمهندسين المحتجين، وقد اوعز الوزير بتشكيل لجان لحل مطالبهم وتوثيقها بكتب رسمية ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء".

واشار موسى الى" استيعاب الشباب العاطل باجور يومية وبعقود".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الساعدي، كسف {للفرات نيوز} عن توثيق فساد في ملف التعيينات بوزارة الكهرباء.

وقال الساعدي، ان رئيس لجنة تعيينات المنطقة الوسطى منح درجات وظيفية لاشخاص ووثقنا ذلك شخصياً، مبيناً انه منح 60 درجة وظيفية لاحد الاشخاص ودرجات اخرى لامرأة، منوها الى ان بعض التعيينات تمت مقابل مبالغ مالية تصل الى 5 الاف دولار.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على التالي:

1-تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.

2-يتم صرف مستحقات المشار اليهم في الفقرة (1) آنفا من اجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28316 المؤرخ في 31/8/2020، والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.

3-قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا.

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء ترد على النزاهة النيابية: الهيأة لم تشخص فساداً بتعيين 91 الفاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء ترد على النزاهة النيابية: الهيأة لم تشخص فساداً بتعيين 91 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).