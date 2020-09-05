حرق مضافات واوكار لداعش ضمن قاطعي سامراء والجزيرة

2020/09/05 | 23:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دمر طيران الجيش العراقي، السبت، مضافات واوكار لداعش الارهابي ضمن قاطعي سامراء والجزيرة.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تمكن أبطال قيادة طيران الجيش من تدمير وحرق مضافة لعصابات داعش الارهابي وذلك اثناء تقديم الدعم والاسناد للقوات الامنية ضمن قاطع عمليات سامراء في منطقة الحويجات على نهر دجلة".واضاف" كما تمكن أبطال قيادة طيران الجيش من تدمير وكرين لعصابات داعش الارهابي ضمن قاطع عمليات الجزيرة وذلك أثناء تقديم الدعم والاسناد لأبطال قواتنا الامنية في الفرقة الثامنة".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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