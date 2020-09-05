إنجلترا تحقّق فوزاً صعباً على آيسلندا في دوري الأمم الأوروبية

2020/09/05 | 23:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكن منتخب انكلترا من اقتناص فوز ثمين على نظيره الآيسلندي بهدف دون ردٍ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب /لاوارد السفولور/ ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل رحيم ستيرلينغ هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء ليحرز لمنتخب بلاده اول ثلاث نقاط في البطولة.

وأهدر بيركير بيارنسون ركلة جزاء للمنتخب الآيسلندي في الوقت بدل الضائع من اللقاء كانت كفيلة بإدراك التعادل لأصحاب الأرض.

وتعرض كايل ووكر، لاعب المنتخب الإنكليزي، للطرد في الدقيقة 71 لحصوله على إنذارين، كما طرد إنغاسون لاعب المنتخب الآيسلندي في الدقيقة 89.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي الدنمارك، وبلجيكا”.

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