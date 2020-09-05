منصة محلية لاخبار كورونا تصل الى اكثر من 500 الف متابع

2020/09/05 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اطلقت هيئة الاعلام والاتصالات منصة رسمية على تطبيق فايبر، لتقديم النصائح والارشادات والمعلومات الموثقة حول وضع وباء كورونا في البلاد.وذكرت في بيان :" ان منصة هيئة الاعلام والاتصالات عبارة عن مجموعة محادثات على تطبيق فايبر تتيح للجمهور العراقي الحصول على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية ، بالاضافة الى النصائح عن كيفية الوقاية من الفيروس والتوعية باعراضه وابقاء المتابعين على اطلاع بعدد حالات الاصابة وآخر المستجدات المتعلقة بالحظر الصحي في مختلف المحافظات العراقية" .



واضافت :" ان المنصة شهدت نموا سريعا ادى الى جذب اكثر من نصف مليون متابع عراقي يبحثون عن معلومات صحيحة ومؤكدة عن الوباء وكيفية الحماية ووقاية انفسهم واحبائهم من الاصابة".ونقل البيان عن محمد الغرباوي، معاون رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قوله :" ان الهدف من ستراتيجية الاتصال التي تتبناها هيئة الاعلام والاتصالات بمنصتها عبر تطبيق فايبر ، هو الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع الجمهور العراقي والحد من الاشاعات من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة حول وضع الوباء والخطط والعمليات التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية للتصدي له".كما اطلقت المنصة باقة ملصقات بعنوان /خليك بالبيت واحمي اهل البيت/ وذلك لتمكين المستخدمين من التواصل بطريقة ممتعة ومميزة.



وتحث الملصقات على الوقاية من الوباء والتزام المنزل وقت الحظر الصحي ، بالاضافة الى التمارين الرياضية وغيرها من الانشطة التي يمكن للاسرة القيام بها في البيت./انتهى3

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