عبوة ناسفة تستهدف رتلا لشركة امنية ينقل معدات للتحالف الدولي شمال غربي بغداد

2020/09/05 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انفجرت عبوة ناسفة على رتل لشركة امنية ، كان ينقل معدات للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي ، على طريق سريع الشعلة ، شمال غربي بغداد ./ انتهى9

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