شاحنتان من الأدوية تصل إلى دائرة صحة الأنبار (صور)

2020/09/05 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت، وصول شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الدائرة.

وقالت دائرة صحة الانبار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2020)، إن "وزارة الصحة والبيئة جهزت دائرة صحة الانبار بشاحنتين نوع براد من الادوية والمستلزمات الطبية".

وأضافت، أنه "وصلت الشاحنتان إلى مخازن قسم الصيدلة صباح اليوم السبت، والمجهزة من الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية /كيماديا".

وأشارت إلى أن "الشاحنتين تضمان مواد مختبرية خاصة بتشخيص فيروس كورونا بانواعها المختلفة والادوية السرطانية المختلفة والأدوية الخاصة بفيروس كورونا ومرضى زرع الكلى".

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