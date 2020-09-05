الفتح يعلق بشأن العمليات الاستباقية في البصرة والمحافظات

2020/09/05 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وصف تحالف الفتح، السبت، العمليات الاستباقية التي انطلقت مؤخرا في البصرة والمحافظات بـ"الخطوة الكبيرة" في استتباب الأمن وبسط هيبة الدولة وفرض القانون.

وقالت النائبة عن التحالف، ميثاق الحامدي، في تصريح صحافي صدر عن مكتبها وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (5 أيلول 2020)، إن "ما شرعت به القوات الأمنية فجر اليوم السبت من عمليات استباقية في البصرة والمحافظات، وإن جاء متأخرا إلا إنه خطوة كبيرة في استتباب الأمن وبسط هيبة الدولة وفرض القانون"، معربة عن أملها في أن "تستمر هذه العمليات حتى يتم دحر العصابات الإجرامية".

وأضافت، إننا "في مجلس النواب العراقي نؤيد كل خطوة تعيد للشارع الأمن والأمان وتبعد الخطر عن المواطنين، كما نرحب بعمليات فرض القانون التي انطلقت مؤخرا ونشد على أيدي القيادات الأمنية في فرضها بقوة القانون".

وكانت محافظتا البصرة وبغداد قد شهدتا فجر اليوم، عمليات أمنية في مناطق حدثت فيها نزاعات عشائرية "كبيرة"، وذلك لنزع السلاح من هذه المناطق، حيث أفادت قيادة العمليات المشتركة بان "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الاساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا الى القضاء وفقا للقانون لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل".

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