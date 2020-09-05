2020/09/05 | 23:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة أمنية عراقية تدعو لتخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/05 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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