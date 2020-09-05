فيس بوك يمنع بث اللحظات الأخيرة لفرنسي اختار الموت على المباشر

2020/09/05 | 23:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اعلنت شركة "فيس بوك" السبت إنها ستحظر بث اللحظات الأخيرة لمناضل فرنسي من أجل "حياة كريمة" مصاب بمرض نادر، قرر الموت على المباشر عبر منصة التواصل الاجتماعي.

ويعاني آلان كوك (57 عاما) مرضا نادرا للغاية يؤدي إلى التصاق جدران أوعيته الدموية، ما يتسبب بتوقف أو قصور في تدفق الدم في الأنسجة أو الأعضاء.

وأعلن كوك في وقت سابق توقفه عن تناول الطعام والسوائل والأدوية بعدما امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعطائه الإذن بالموت بهذه الطريقة التي تثير الجدل في فرنسا وعدد من دول العالم.

وتوقع كوك أن يعيش أقل من أسبوع، مشيرا إلى أنه سينقل ساعاته الأخيرة مباشرة عبر صفحته على "فيس بوك" اعتبارا من صباح السبت.

وفي هذا الصدد، أعلنت "فيس بوك" أن أنظمتها لا تسمح بنشر صور ومشاهد عن عمليات الانتحار.

وقال ناطق باسم موقع التواصل الاجتماعي "رغم احترامنا قرار (كوك) الهادف إلى لفت الانتباه إلى مشكلته المعقدة، اتخذنا بناء على نصيحة الخبراء تدابير لمنع البث المباشر عبر حساب آلان".



مضيفا "أنظمتنا لا تسمح لنا بعرض محاولات الانتحار".

وحاول كوك السبت، قبل إعلان "فيس بوك"، أن ينشر مقطع فيديو آخر يشكو فيه أن الشبكة حظرت البث التدفقي لمقطع الفيديو على صفحته حتى 8 أيلول الجاري.

المصدر: فرانس 24

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