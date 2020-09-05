2020/09/05 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد مالي عراقي إلى إيران مصر توعز لإنطلاق شركاتها نحو العراق وتعهد تركي بتوسيع الإستثمار في كردستان اربيل – فريد حسن انقرة- توركان اسماعيل القاهرة – مصطفى عمارة اجتمع نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه ( تم التأكيد خلال الاجتماع […]

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